В Ягуле 14 октября после капремонта открыли школу имени Героя Советского Союза Фёдора Дербушева

Ягул. Удмуртия. В деревне Ягул Кизнерского района открыли капитально отремонтированную школу имени Героя Советского Союза Ф. М. Дербушева. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Плотников.

Здание образовательного учреждения на 133 ученика построили в 1987 году. В апреле 2024 года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» на объекте начался ремонт.

Строители заменили коммуникации, крышу и обновили внутреннюю отделку помещений. Отмечается, что дизайн-проект подготовили студенты Ижевского монтажного техникума. К оформлению стен свою руку приложили специалисты Кизнерского дома детского творчества.

Также в результате ремонта в школе появился актовый зал, а на базе 6 и 7 классов создали агрокласс. Для всестороннего развития детей образовательное заведение оборудовали техникой: компьютерами, мультимедийными проекторами, панелями и мебелью.

Напомним, что капремонт школы удалось завершить только после вмешательства прокурора. Подрядчик не выполнил работы в установленные сроки — до 25 августа.