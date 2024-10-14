Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Ягуле 14 октября после капремонта открыли школу имени Героя Советского Союза Фёдора Дербушева

17:57, 14 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ягуле 14 октября после капремонта открыли школу имени Героя Советского Союза Фёдора Дербушева
17:57, 14 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
52
0
#Кизнерский район\n#Удмуртия\n#школа\n#капремонт
Фото: vk.com/myperviekiz_yagulshkola
52
0

В обновлении объекта даже поучаствовали студенты Ижевского монтажного техникума и специалисты Кизнерского дома детского творчества.

Ягул. Удмуртия. В деревне Ягул Кизнерского района открыли капитально отремонтированную школу имени Героя Советского Союза Ф. М. Дербушева. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Плотников. 

Здание образовательного учреждения на 133 ученика построили в 1987 году. В апреле 2024 года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» на объекте начался ремонт. 

Строители заменили коммуникации, крышу и обновили внутреннюю отделку помещений. Отмечается, что дизайн-проект подготовили студенты Ижевского монтажного техникума. К оформлению стен свою руку приложили специалисты Кизнерского дома детского творчества.

Также в результате ремонта в школе появился актовый зал, а на базе 6 и 7 классов создали агрокласс. Для всестороннего развития детей образовательное заведение оборудовали техникой: компьютерами, мультимедийными проекторами, панелями и мебелью. 

Напомним, что капремонт школы удалось завершить только после вмешательства прокурора. Подрядчик не выполнил работы в установленные сроки — до 25 августа. 

17:57, 14 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
52
0
#Кизнерский район\n#Удмуртия\n#школа\n#капремонт