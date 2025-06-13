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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Школьников Удмуртии начнут обучать основам программирования на «Python»

14:13, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Школьников Удмуртии начнут обучать основам программирования на «Python»
14:13, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#Татарстан\n#программирование\n#программисты\n#школа\n#информатика
Источник фото: unsplash.com (Chris Ried)
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Преподавание дополнительных курсов начнётся с 1 сентября 2025 года.

Казань. Татарстан. В Казани прошёл форум «Формируя будущее», на котором Удмуртией был подписан меморандум с Международной школой программирования для детей «Алгоритмика». Об этом сообщает министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Согласно документу, в Удмуртии с 1 сентября 2025 года запустят проект по основам программирования. Это внеурочные занятия, на которые будет выделен один час в неделю.

Для учеников 5-6 классов будет введена программа «Основы программирования», для учеников 7 классов – «Основы программирования на «Python*».

Отмечается, что для учителей информатики организуют повышение квалификации и методическую поддержку. 

Всего в реализации проекта примет участие 4700 учеников из Ижевска и Сарапула.

* – Python (Пайтон) – высокоуровневый язык программирования.

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14:13, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
60
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сарапул\n#Татарстан\n#программирование\n#программисты\n#школа\n#информатика