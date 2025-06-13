Казань. Татарстан. В Казани прошёл форум «Формируя будущее», на котором Удмуртией был подписан меморандум с Международной школой программирования для детей «Алгоритмика». Об этом сообщает министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Согласно документу, в Удмуртии с 1 сентября 2025 года запустят проект по основам программирования. Это внеурочные занятия, на которые будет выделен один час в неделю.

Для учеников 5-6 классов будет введена программа «Основы программирования», для учеников 7 классов – «Основы программирования на «Python*».

Отмечается, что для учителей информатики организуют повышение квалификации и методическую поддержку.

Всего в реализации проекта примет участие 4700 учеников из Ижевска и Сарапула.

* – Python (Пайтон) – высокоуровневый язык программирования.