Москва. В Государственной думе предложили дать учителям право временно изымать никотиносодержащую и алкогольную продукцию у школьников. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Инициатором законопроекта стали руководитель партии Сергей Миронов и депутат от фракции Яна Лантратова.

«По экспертным оценкам, в стране регулярно курят около 15% школьников 13-15 лет и почти 19% – 15-18 лет. Курят не только сигареты, всё чаще переходят на продукцию без характерного запаха – вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака. А раз запаха нет, то нередко курят прямо на территории школ – во дворах, в уборных», – делится проблемой Сергей Миронов.

Он отмечает, что учитель, заставший школьника за этим занятием, может принять лишь дисциплинарные меры. В поправке же предлагается дать право учителям изымать запрещённую продукцию до прибытия родителей или полиции.

«Есть четкий запрет на употребление такой продукции в школах, к этому должна быть нулевая терпимость, и у педагогов должно быть право сразу же его пресекать. Тем самым способствуя искоренению вредных привычек у школьников», – рассказывает глава партии.