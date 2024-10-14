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После вмешательства прокурора в школе Кизнерского района закончили капремонт

14:20, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
После вмешательства прокурора в школе Кизнерского района закончили капремонт
14:20, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
75
0
#Кизнерский район\n#Прокуратура\n#капремонт\n#школа
Фото: ИА «Сусанин»
75
0

Школу должны были отремонтировать к 25 августа.

Ягул. Удмуртия. В Ягульской школе имени Героя Советского Союза Ф. М. Дербушева в Кизнерском районе закончили капремонт после вмешательства прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В рамках Федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» между образовательным учреждением и подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение в школе капремонта.

Несмотря на это, по состоянию на 25 августа, подрядчик не выполнил работы в установленные сроки. Прокурор Кизнерского района объявил подрядчику предостережение, чтобы успеть выполнить работы до начала нового учебного года. Тем не менее, на начало учебного года подрядчик так и не выполнил работы.

Районный прокурор внёс в адрес юрлица представление и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении. Прокурор также внёс представление главе Кизнерского района из-за ненадлежащего контроля руководства школы за подрядчиком.

В результате капремонт учебного заведения выполнен в полном объёме. Сейчас школьники обучаются в обновлённом здании.

14:20, 14 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
75
0
#Кизнерский район\n#Прокуратура\n#капремонт\n#школа