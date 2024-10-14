После вмешательства прокурора в школе Кизнерского района закончили капремонт

Ягул. Удмуртия. В Ягульской школе имени Героя Советского Союза Ф. М. Дербушева в Кизнерском районе закончили капремонт после вмешательства прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В рамках Федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» между образовательным учреждением и подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение в школе капремонта.

Несмотря на это, по состоянию на 25 августа, подрядчик не выполнил работы в установленные сроки. Прокурор Кизнерского района объявил подрядчику предостережение, чтобы успеть выполнить работы до начала нового учебного года. Тем не менее, на начало учебного года подрядчик так и не выполнил работы.

Районный прокурор внёс в адрес юрлица представление и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении. Прокурор также внёс представление главе Кизнерского района из-за ненадлежащего контроля руководства школы за подрядчиком.

В результате капремонт учебного заведения выполнен в полном объёме. Сейчас школьники обучаются в обновлённом здании.