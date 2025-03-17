Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2025 году решили присвоить имена оружейников сразу двум школам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Школа №40 будет носить имя известного во всём мире конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

«Михаил Тимофеевич был другом и наставником учеников школы № 40, неоднократно встречался с ребятами, проводил профориентационную и патриотическую работу, своим примером оказывая влияние на подрастающее поколение», – говорится в сообщении.

По инициативе конструктора в школе была создана музейная комната «Слава ижевскому оружию», которая работает до сих пор. Дочь Михаила Калашникова и президент Межрегионального общественного фонда имени М. Т. Калашникова также выразила своё согласие на название школы в честь своего отца.

Школа №72 будет носить имя Почётного гражданина Ижевска и конструктора беспилотных летательных аппаратов Александра Вячеславовича Захарова. Он является основателем компании «Беспилотные системы», создателем продукции «ZALA» и барражирующих боеприпасов семейства «КУБ» и «Ланцет».

«В ижевской школе №72 Александр Захаров учился 10 лет – с 1973 по 1983 годы. В 2024 году на фасаде школы открыли информационную доску с его именем», – сообщают в администрации.