Удмуртия вошла в лидеры страны по количеству победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников

Екатеринбург. Свердловская область. Удмуртия вошла в топ-10 регионов по количеству олимпиадников-призёров. В Екатеринбурге подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников за 2023-2024 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На пленарном заседании собралось более ста учёных, экспертов в области образования, представителей Минпросвещения и региональных органов власти для того, чтобы подвести итоги Всероссийской олимпиады школьников.

В финале олимпиады по 24 предметам участвовало более 6 тыс. учеников. Ежегодно в олимпиаде участвуют около 7 млн детей.

Удмуртия стала одной из лидеров по количеству победителей и призёров олимпиады в 2023-2024 учебном году. Вместе с ней в топ-10 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Московская, Вологодская, Кировская и Новосибирская области, Алтайский край и Республика Татарстан.

«Удмуртская Республика уже несколько лет уверенно входит в топ регионов страны по результатам на заключительном этапе олимпиады. В 2023/2024 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие более 85 тысяч учащихся Удмуртской Республики, из них более 28 тысяч вышли на муниципальный этап. По итогам заключительного этапа прошлого года сборная команда региона завоевала 42 диплома, в том числе 5 дипломов победителей и 37 дипломов призёров», – рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.