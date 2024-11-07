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Бродившего возле школы и детсада медведя застрелили в Петропавловске-Камчатском

11:04, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Бродившего возле школы и детсада медведя застрелили в Петропавловске-Камчатском
11:04, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Камчатка\n#природа\n#лес\n#город\n#школа\n#детский сад\n#МЧС\n#животные\n#медведи
Источник фото: pxhere.com
82
0

Зашедший в город хищник представлял опасность для детей и взрослых.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Медведь зашел в Петропавловск-Камчатский. Зверь разгуливал по переулку Садовому, на котором расположены детский сад и школа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

На место выехал охотовед. Он застрелил хищника, представлявшего опасность для детей и взрослых.

Жителям камчатской столицы напомнили о том, что при встрече с диким животным необходимо соблюдать правила предосторожности. В частности, от медведя не рекомендуется убегать, также нежелательно делать резкие движения. Лучше попробовать медленно удалиться, удерживая зверя в поле зрения и не поворачиваясь к нему спиной.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил проанализировать причины участившихся случаев захода медведей в населенные пункты. Животные роются в мусорных баках, нападают на собак. За год в регионе зафиксировано более 600 подобных случаев. Это может быть связано с сокращением кормовой базы для зверей в лесах. В конце лета власти полуострова распорядились сформировать в каждом муниципальном образовании отряды охотников для отпугивания обнаглевших хищников.

11:04, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#Камчатка\n#природа\n#лес\n#город\n#школа\n#детский сад\n#МЧС\n#животные\n#медведи