Бродившего возле школы и детсада медведя застрелили в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Медведь зашел в Петропавловск-Камчатский. Зверь разгуливал по переулку Садовому, на котором расположены детский сад и школа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

На место выехал охотовед. Он застрелил хищника, представлявшего опасность для детей и взрослых.

Жителям камчатской столицы напомнили о том, что при встрече с диким животным необходимо соблюдать правила предосторожности. В частности, от медведя не рекомендуется убегать, также нежелательно делать резкие движения. Лучше попробовать медленно удалиться, удерживая зверя в поле зрения и не поворачиваясь к нему спиной.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил проанализировать причины участившихся случаев захода медведей в населенные пункты. Животные роются в мусорных баках, нападают на собак. За год в регионе зафиксировано более 600 подобных случаев. Это может быть связано с сокращением кормовой базы для зверей в лесах. В конце лета власти полуострова распорядились сформировать в каждом муниципальном образовании отряды охотников для отпугивания обнаглевших хищников.