В Вавожском районе решили разорвать контракт с подрядчиком на ремонт Какможской школы

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе планируют расторгнуть контракт с подрядчиком на ремонт Какможской школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.

Школу начали ремонтировать в июне в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». По плану работы должны занять 2 года.

Во время работ по демонтажу строители выявили несоответствия межэтажных перекрытий и трещины на стенах. Из-за этого работу на объекте приостановили на две недели. Несмотря на это, подрядчик должен был завершить демонтаж до 30 сентября, но не сделал этого. Сейчас демонтировано лишь 70% блока Б. Также компания не предоставила график дальнейших работ, из-за чего ей направили претензию.

23 октября школу посмотрела рабочая комиссия, в которую вошли представители администрации Вавожского района и Управления капитального строительства правительства Удмуртии. Представители подрядной организации на встречу не пришли. В результате собравшиеся составили акт, на основании которого они направят подрядчику претензию об одностороннем расторжении контракта.

Напомним, что благодаря обновлению в Какможской школе планируют открыть детское объединение «Школьное лесничество», в котором будут обучать юных ландшафтных дизайнеров и лесоводов.