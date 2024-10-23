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В Вавожском районе решили разорвать контракт с подрядчиком на ремонт Какможской школы

17:30, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Вавожском районе решили разорвать контракт с подрядчиком на ремонт Какможской школы
17:30, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#капремонт\n#контракт\n#школа
Источник фото: пресс-служба администрации Вавожского района
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0

Компания не выполнила демонтажные работы в срок и теперь не выходит на контакт.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе планируют расторгнуть контракт с подрядчиком на ремонт Какможской школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вавожского района.  

Школу начали ремонтировать в июне в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». По плану работы должны занять 2 года

Во время работ по демонтажу строители выявили несоответствия межэтажных перекрытий и трещины на стенах. Из-за этого работу на объекте приостановили на две недели. Несмотря на это, подрядчик должен был завершить демонтаж до 30 сентября, но не сделал этого. Сейчас демонтировано лишь 70% блока Б. Также компания не предоставила график дальнейших работ, из-за чего ей направили претензию. 

23 октября школу посмотрела рабочая комиссия, в которую вошли представители администрации Вавожского района и Управления капитального строительства правительства Удмуртии. Представители подрядной организации на встречу не пришли. В результате собравшиеся составили акт, на основании которого они направят подрядчику претензию об одностороннем расторжении контракта. 

Напомним, что благодаря обновлению в Какможской школе планируют открыть детское объединение «Школьное лесничество», в котором будут обучать юных ландшафтных дизайнеров и лесоводов. 

17:30, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#капремонт\n#контракт\n#школа