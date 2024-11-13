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По требованию суда окна в школе №5 Можги сделают более безопасными для детей

10:30, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По требованию суда окна в школе №5 Можги сделают более безопасными для детей
10:30, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Можга\n#Удмуртия\n#суд\n#школа
Источник фото: ИА «Сусанин»
161
0

Сейчас оконные блоки не имеют средств обеспечения безопасности школьников.

Можга. Удмуртия. По решению суда в школе №5 в Можге оборудуют окна средствами обеспечения безопасности детей. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Ранее прокуратура выявила нарушения требований ГОСТа в средней общеобразовательной школе №5 Можги. Окна в учреждении не имеют устройств предотвращения их открывания детьми, а также систем безопасности для предупреждения случайного выпадения детей из окон и неразрушающегося при растрескивании остекления. 

Из-за этого есть угроза для жизни и здоровья обучающихся. 

В результате Можгинский районный суд обязал школу оборудовать оконные блоки средствами обеспечения безопасности до 1 сентября 2027 года. 

Администрация Можги, как собственник здания, должна профинансировать проведение данных работ до 1 сентября 2026 года.  

10:30, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Можга\n#Удмуртия\n#суд\n#школа