По требованию суда окна в школе №5 Можги сделают более безопасными для детей

Можга. Удмуртия. По решению суда в школе №5 в Можге оборудуют окна средствами обеспечения безопасности детей. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Ранее прокуратура выявила нарушения требований ГОСТа в средней общеобразовательной школе №5 Можги. Окна в учреждении не имеют устройств предотвращения их открывания детьми, а также систем безопасности для предупреждения случайного выпадения детей из окон и неразрушающегося при растрескивании остекления.

Из-за этого есть угроза для жизни и здоровья обучающихся.

В результате Можгинский районный суд обязал школу оборудовать оконные блоки средствами обеспечения безопасности до 1 сентября 2027 года.

Администрация Можги, как собственник здания, должна профинансировать проведение данных работ до 1 сентября 2026 года.