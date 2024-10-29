Полпред президента в ПФО поручил главе Удмуртии принять меры к достройке школы в Шаркане

Шаркан. Удмуртия. Житель Удмуртии обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу окончания строительства дополнительного корпуса шарканской средней школы, возведение которой началось весной текущего года. Об этом сообщается на сайте полпреда главы государства в ПФО Игоря Комарова.

Дополнительный корпус должен разгрузить единственную школу в Шаркане, где учатся 1 300 детей. Строительство здания идёт по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Игорь Комаров поручил главе Удмуртии Александру Бречалову принять меры по строительству и открытию нового корпуса школы в Шаркане и доложить о выполнении задачи до конца следующего года.