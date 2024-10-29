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Полпред президента в ПФО поручил главе Удмуртии принять меры к достройке школы в Шаркане

17:45, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Полпред президента в ПФО поручил главе Удмуртии принять меры к достройке школы в Шаркане
17:45, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#школа
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Работы должны быть завершены до конца 2025 года. 

Шаркан. Удмуртия. Житель Удмуртии обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу окончания строительства дополнительного корпуса шарканской средней школы, возведение которой началось весной текущего года. Об этом сообщается на сайте полпреда главы государства в ПФО Игоря Комарова.

Дополнительный корпус должен разгрузить единственную школу в Шаркане, где учатся 1 300 детей. Строительство здания идёт по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Игорь Комаров поручил главе Удмуртии Александру Бречалову принять меры по строительству и открытию нового корпуса школы в Шаркане и доложить о выполнении задачи до конца следующего года. 

17:45, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
10
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#школа