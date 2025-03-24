Ижевск. Удмуртия. На протяжении последних лет в Ижевске формируются профильные классы, которые целенаправленно работают с региональными вузами. Об этом «Сусанину» рассказала замглавы города Наталья Гвоздкова.

«Очень активно у нас развивается инженерный кластер. Недавно ввели в эксплуатацию школу №61, которая тоже полностью посвящена инженерному блоку. Ребята теперь имеют возможность начать изучение робототехники уже со среднего звена. Оборудование там разное, современного уровня. Вплоть до того, что некоторых станков ещё нет ни в одной школе России», — подчеркнула Наталья Геннадьевна.

Инженерных классов в Ижевске — 45. Психолого-педагогических классов — 25. Программа рассчитана, что за высшим педагогическим образованием эти ребята пойдут в УдГУ и ГИПУ имени В. Г. Короленко.

Медицинские классы стали для школ Ижевска трендом с 2018 года. В этом году их 18 по городу.

«В этом году мы планируем, что около 4 500 детей пойдут в 10-е классы. По итогам прошлого года таких ребят было около 3 800», — сказала Наталья Гвоздкова.

Также в школах Ижевска с 7 класса есть ещё ряд профориентационных направлений. Это, например, военно-патриотические, агро-бизнес классы, юнармейцы.