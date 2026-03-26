Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии пресекли деятельность начальника юридического отдела Республиканского центра соцвыплат — его подозревают в получении взятки.

По данным ведомства, 51-летний мужчина руководит юридическим отделом КУ УР «Республиканский центр социальных выплат» Минсоцполитики и труда Удмуртии.

Он входил в межведомственную комиссию, которая распределяет государственную помощь гражданам. Задержанный получил около полумиллиона рублей от представителя коммерческой кредитной организации. За это фигурант должен был помочь клиентам банка незаконно получить бюджетные выплаты по социальным контрактам для ведения предпринимательской деятельности.

«В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели и фигурант, изъята и осмотрена документация, представляющая интерес для следствия, фигурант задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с изоляцией от общества», — сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В УФСБ пояснили, что максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки.