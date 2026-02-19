Закрыть
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Почта России\n#задержание
Источник фото: ИА «Сусанин»
Установлено, что женщина присвоила 940 тыс. рублей и попыталась это скрыть.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали начальника одного из отделений «Почты России», которую подозревают в хищении вверенных ей денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что женщина похитила у АО «Почта России» 940 тыс. рублей. Чтобы скрыть своё преступление, она попыталась изменить данные в Единой автоматизированной системе отделения почтовой связи.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, совершённые с использованием своего служебного положения») и части 4 статьи 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»). Подозреваемую задержали. В настоящий момент ведутся следственные действия. 

