Ижевск. Удмуртия. Задержание депутата Госсовета Удмуртии Катрины Селезнёвой может быть связано с лоббированием интересов неназванной коммерческой структуры.

Как рассказал «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, причиной задержания Селезнёвой могли стать деньги в размере 1,5 миллионов рублей за содействие частной организации. Иные подробности пока не разглашаются.

На сегодняшнем заседании Госсовета Удмуртии депутат Селезнёва отсутствует. По сведениям источника, суду предстоит избрать ей меру пресечения.

Напомним, 16 февраля стало известно о задержании Катрины Селезнёвой.

Её избрали в региональный парламент в 2022 году. До этого она занимала пост начальника Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска. По данным сайта Госсовета УР, несколько лет она возглавляет спортивную школу «Нефтяник».