Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула задержали по подозрению в разжигании ненависти и угрозах насилия в интернете.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, в июле 2025 года 28-летний сарапульчанин написал комментарий в группе «ВКонтакте». В тексте были призывы расправы над представителями органов власти, уточнили в УФСБ России по республике.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Следователи провели допросы и назначили несколько экспертиз: лингвистическую, психологическую и психиатрическую. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.