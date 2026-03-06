В комментарии были призывы расправы над представителями органов власти.
Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула задержали по подозрению в разжигании ненависти и угрозах насилия в интернете.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, в июле 2025 года 28-летний сарапульчанин написал комментарий в группе «ВКонтакте». В тексте были призывы расправы над представителями органов власти, уточнили в УФСБ России по республике.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Следователи провели допросы и назначили несколько экспертиз: лингвистическую, психологическую и психиатрическую. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
