Неделя потребовалась на тушение загоревшейся нефтебазы на Кубе

Гавана. Куба. Крупнейший в истории Кубы пожар наконец-то потушен. На борьбу с ним потребовалась без малого неделя, сообщает телекомпания «МИР 24».

Напомним, 5 августа после удара молнии вспыхнуло нефтехранилище в провинции Матансас. Сгорело несколько резервуаров с черным золотом, нанесен колоссальный ущерб. Было эвакуировано около 5 тыс. жителей близлежащих районов. Кубинским пожарным помогали их коллеги из Венесуэлы и Мексики.

В огне погиб 1 человек, второй скончался в больнице, пропали без вести 14, пострадали 130, из них 23 остаются в больницах.

Как заявили специалисты, огонь в настоящее время потушен полностью, возобновление пожара исключено, хотя дым будет идти еще несколько дней.