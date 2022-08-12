Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Неделя потребовалась на тушение загоревшейся нефтебазы на Кубе

10:08, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
Неделя потребовалась на тушение загоревшейся нефтебазы на Кубе
10:08, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
107
0
#Куба\n#нефть\n#огонь\n#молния\n#гибель людей\n#эвакуация\n#пожар
Фото: pixabay.com
107
0

Причиной послужил удар молнии.

Гавана. Куба. Крупнейший в истории Кубы пожар наконец-то потушен. На борьбу с ним потребовалась без малого неделя, сообщает телекомпания «МИР 24».

Напомним, 5 августа после удара молнии вспыхнуло нефтехранилище в провинции Матансас. Сгорело несколько резервуаров с черным золотом, нанесен колоссальный ущерб. Было эвакуировано около 5 тыс. жителей близлежащих районов. Кубинским пожарным помогали их коллеги из Венесуэлы и Мексики.

В огне погиб 1 человек, второй скончался в больнице, пропали без вести 14, пострадали 130, из них 23 остаются в больницах.

Как заявили специалисты, огонь в настоящее время потушен полностью, возобновление пожара исключено, хотя дым будет идти еще несколько дней.

10:08, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
107
0
#Куба\n#нефть\n#огонь\n#молния\n#гибель людей\n#эвакуация\n#пожар