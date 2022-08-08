На Кубе четвертые сутки пылает нефтехранилище

Гавана. Куба. Пожар на нефтебазе в кубинской провинции Матансас не удается потушить уже 4 суток. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Огонь вспыхнул 5 августа после удара молнии. Сгорели уже 2 резервуара объемом в 25 тыс. кубометров из 8, еще один серьезно поврежден. Из уцелевших хранилищ выкачивают нефть, пока на них не перекинулся огонь.

В результате пожара погиб 1 человек, пропали без вести 16, более 100 получили травмы и ожоги.

Как заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, сейчас пожарные исследуют горящий объект с вертолета, чтобы выработать эффективную стратегию тушения. Для помощи им прибыли военные и технические специалисты из Мексики и Венесуэлы.