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На Кубе четвертые сутки пылает нефтехранилище

14:51, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
На Кубе четвертые сутки пылает нефтехранилище
14:51, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Куба\n#нефть\n#гибель людей\n#пожар
Фото: moscow.mchs.gov.ru
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На помощь местным пожарным прибыли военные из Мексики и Венесуэлы.

Гавана. Куба. Пожар на нефтебазе в кубинской провинции Матансас не удается потушить уже 4 суток. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Огонь вспыхнул 5 августа после удара молнии. Сгорели уже 2 резервуара объемом в 25 тыс. кубометров из 8, еще один серьезно поврежден. Из уцелевших хранилищ выкачивают нефть, пока на них не перекинулся огонь.

В результате пожара погиб 1 человек, пропали без вести 16, более 100 получили травмы и ожоги.

Как заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, сейчас пожарные исследуют горящий объект с вертолета, чтобы выработать эффективную стратегию тушения. Для помощи им прибыли военные и технические специалисты из Мексики и Венесуэлы.

14:51, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
9
0
#Куба\n#нефть\n#гибель людей\n#пожар