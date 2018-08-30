Пьяный пенсионер в Подмосковье попал в 15-летнюю девочку из ружья

Ребенка перевели в реанимацию.

Лобня. Московская область. В городе Лобня пьяный пенсионер попал из охотничьего ружья в 15-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

По данным следствия, в среду, 29 августа, мама с ребенком гуляли возле домов, когда услышали громкий хлопок с верхних этажей. После чего девочка упала на землю. На попутной машине ребенка срочно доставили в больницу города Лобни, где ее, после оказания медпомощи, перевели в реанимацию. По предварительному диагнозу, у девочки проникающее ранение грудной клетки.

Позже был задержан 62-летний местный житель. Следствие изъяло оружие 12 калибра, на которое у мужчины было разрешение.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.