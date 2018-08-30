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Пьяный пенсионер в Подмосковье попал в 15-летнюю девочку из ружья

12:55, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:55, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
126
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#дети\n#оружие\n#пенсионеры\n#покушение\n#Московская область\n#реанимация\n#пострадавшие
Фото: Pixabay
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Ребенка перевели в реанимацию.

Лобня. Московская область. В городе Лобня пьяный пенсионер попал из охотничьего ружья в 15-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

По данным следствия, в среду, 29 августа, мама с ребенком гуляли возле домов, когда услышали громкий хлопок с верхних этажей. После чего девочка упала на землю. На попутной машине ребенка срочно доставили в больницу города Лобни, где ее, после оказания медпомощи, перевели в реанимацию. По предварительному диагнозу, у девочки проникающее ранение грудной клетки.

Позже был задержан 62-летний местный житель. Следствие изъяло оружие 12 калибра, на которое у мужчины было разрешение.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

12:55, 30 августа, 2018
Дарья Снидкова
126
0
#дети\n#оружие\n#пенсионеры\n#покушение\n#Московская область\n#реанимация\n#пострадавшие

 

 

 


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