Итальянцев не пустят на работу без COVID-паспортов

Постановление начнет действовать с 15 октября.



Рим. Италия. COVID-паспорт станет обязательным для посещения рабочих мест в Италии. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным издания, постановление правительства вступит в силу 15 октября. Для получения документа необходимо принести справку о вакцинации, либо о недавно перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, либо отрицательный ПЦР-тест.

Тех, кто не обзаведется COVID-паспортом, отстранят от работы без сохранения зарплаты. За пребывание на заводе, в учреждении или офисе без ковидного паспорта оштрафуют в пределах 600-1500 евро. Работать дистанционно разрешается без документа.

Предполагается, что оформить COVID-паспорта придется 23 млн итальянцев.