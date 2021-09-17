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Итальянцев не пустят на работу без COVID-паспортов

12:09, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
Итальянцев не пустят на работу без COVID-паспортов
12:09, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
427
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#коронавирус\n#вакцинация\n#ограничения\n#здоровье\n#работа\n#труд\n#Италия
Фото: vk.com/rt_russian
427
0

Постановление начнет действовать с 15 октября.

Рим. Италия. COVID-паспорт станет обязательным для посещения рабочих мест в Италии. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным издания, постановление правительства вступит в силу 15 октября. Для получения документа необходимо принести справку о вакцинации, либо о недавно перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, либо отрицательный ПЦР-тест.

Тех, кто не обзаведется COVID-паспортом, отстранят от работы без сохранения зарплаты. За пребывание на заводе, в учреждении или офисе без ковидного паспорта оштрафуют в пределах 600-1500 евро. Работать дистанционно разрешается без документа.

Предполагается, что оформить COVID-паспорта придется 23 млн итальянцев.

12:09, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
427
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#ограничения\n#здоровье\n#работа\n#труд\n#Италия
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