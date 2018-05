Наталья Орейро записала песню к чемпионату мира по футболу

Певица и актриса Наталья Орейро записала песню и клип к чемпионату мира по футболу, который этим летом пройдет в России. Композиция исполнена на трех языках: английском, испанском и русском. В ней «дикий ангел» поет о том, как важно всем объединиться для такого крупного и популярного события как Чемпионат мира по футболу.

На русском языке можно услышать такие слова: «С честью под единым небом прозвучат напевом голоса всех стран», «Поднимите руки вверх», «Поехали, Россия» «Я люблю вас, Россия».

Natalia Oreiro presenta "United by Love" United by Love fue compuesta para la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018, y que será lanzada en todo el mundo este viernes 18 de mayo en todas las plataformas digitales.