Клип на песню Thriller Майкла Джексона переведут в формат 3D

Премьера знаменитого видеоролика состоится в рамках Венецианского кинофестиваля.

Нью-Йорк. США. Знаменитый клип на песню Thriller Майкла Джексона представят в формате 3D. Премьера обновленного видеоролика состоится в рамках 74-го Венецианского кинофестиваля, пишет Газета.ру со ссылкой на Rolling Stone.

Как сообщил СМИ режиссер оригинального видео Джон Лэндис, клип сохранит свой первоначальный замысел, однако с помощью технологии 3D обретет новые креативные черты. По его словам, поклонников короля поп-музыки ожидает «шокирующий сюрприз».

Напомним, изначально 3D-версия клипа задумывалась для использования в рамках тура Майкла Джексона This Is It. Но после смерти музыканта в 2009 году между Джоном Лэндисом и правопреемниками артиста началась тяжба за право использования клипа Thriller, которая продлилась пять лет.