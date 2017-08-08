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      Клип на песню Thriller Майкла Джексона переведут в формат 3D

      12:55, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:55, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      124
      0
      #музыка\n#видео\n#Майкл Джексон\n#музыканты
      Фото: twitter.com
      124
      0

      Премьера знаменитого видеоролика состоится в рамках Венецианского кинофестиваля.

      Нью-Йорк. США. Знаменитый клип на песню Thriller Майкла Джексона представят в формате 3D. Премьера обновленного видеоролика состоится в рамках 74-го Венецианского кинофестиваля, пишет Газета.ру со ссылкой на Rolling Stone. 

      Как сообщил СМИ режиссер оригинального видео Джон Лэндис, клип сохранит свой первоначальный замысел, однако с помощью технологии 3D обретет новые креативные черты. По его словам, поклонников короля поп-музыки ожидает «шокирующий сюрприз». 

      Напомним, изначально 3D-версия клипа задумывалась для использования в рамках тура Майкла Джексона This Is It. Но после смерти музыканта в 2009 году между Джоном Лэндисом и правопреемниками артиста началась тяжба  за право использования клипа Thriller, которая продлилась пять лет. 

      Michael Jackson - Thriller (Official Video)
      12:55, 08 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      124
      0
      #музыка\n#видео\n#Майкл Джексон\n#музыканты

       

       

       

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