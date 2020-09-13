В Великобритании протестируют доставку продуктов дронами

Эксперимент решила провести одна из крупнейших торговых сетей страны.

Лондон. Великобритания. В Великобритании решили опробовать доставку продуктов клиентам с помощью дронов. Как сообщает 360tv.ru, эксперимент в ближайшее время запустит крупная местная торговая сеть Tesco.

Благодаря беспилотникам ретейлер намерен сократить время доставки. Дроны будут передвигаться по специально заданному маршруту на высоте 24 метра и со скоростью 80 километров в час. Сначала функцию запустят в пилотном режиме, чтобы отработать логистику и сбор заказа.