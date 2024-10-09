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Нобелевскую премию по химии дали за создание новых протеинов

14:17, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нобелевскую премию по химии дали за создание новых протеинов
14:17, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Швеция\n#США\n#Великобритания\n#наука\n#химия\n#ученые\n#искусственный интеллект\n#нейросеть\n#награды\n#Нобелевская премия
Фото: pxhere.com
49
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Авторы исследований прибегли к помощи искусственного интеллекта.

Стокгольм. Швеция. Имена лауреатов Нобелевской премии по химии за 2024 год объявили в Королевской академии наук Швеции. Престижную награду присудили за исследования в области синтеза новых протеинов, пишет «Интерфакс».

В частности, за вычислительное проектирование белков премии удостоился американский ученый Дэвид Бейкер. Сообщается, что он научился создавать совершенно новые соединения. Также лауреатами стали британские исследователи Дэмис Хассабис и Джон Джампер, которые использовали искусственный интеллект для предсказания структуры почти всех известных белков. 

Премии им вручат на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.

14:17, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Швеция\n#США\n#Великобритания\n#наука\n#химия\n#ученые\n#искусственный интеллект\n#нейросеть\n#награды\n#Нобелевская премия