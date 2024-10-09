Нобелевскую премию по химии дали за создание новых протеинов

Стокгольм. Швеция. Имена лауреатов Нобелевской премии по химии за 2024 год объявили в Королевской академии наук Швеции. Престижную награду присудили за исследования в области синтеза новых протеинов, пишет «Интерфакс».

В частности, за вычислительное проектирование белков премии удостоился американский ученый Дэвид Бейкер. Сообщается, что он научился создавать совершенно новые соединения. Также лауреатами стали британские исследователи Дэмис Хассабис и Джон Джампер, которые использовали искусственный интеллект для предсказания структуры почти всех известных белков.

Премии им вручат на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.