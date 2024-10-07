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Британец пытался тайно захоронить прах матери в египетском храме

17:51, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Британец пытался тайно захоронить прах матери в египетском храме
17:51, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Великобритания\n#Египет\n#происшествие\n#храм\n#похороны\n#захоронение
Фото: pxhere.com
38
0

Мужчину задержали на входе в Абу-Симбел.

Асуан. Египет. Житель Великобритании приехал в Египет с целью исполнить необычное желание своей покойной матери. Женщина хотела, чтобы после смерти ее похоронили в одном их древних храмов этой страны, передает «МИР 24» со ссылкой на Al Masry Al Youm.

По данным египетского издания, британка очень любила Египет и часто его посещала. Умирая, она попросила сына исполнить ее последнюю волю, и тот придумал план, как ее осуществить. Мужчина прибыл в провинцию Асуан, где находится знаменитый ритуальный комплекс Абу-Симбел. При себе у него была банка с прахом родительницы. Однако оставить его в храме британцу не позволила охрана. 

Британца задержали и доставили в полицию. Там он объяснил причины своего поступка.

17:51, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Великобритания\n#Египет\n#происшествие\n#храм\n#похороны\n#захоронение