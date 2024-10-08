Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Нобелевскими лауреатами стали разработчики современных методов машинного обучения

17:36, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нобелевскими лауреатами стали разработчики современных методов машинного обучения
17:36, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Швеция\n#США\n#Великобритания\n#наука\n#ученые\n#награды\n#физика\n#компьютеры\n#обучение\n#нейросеть\n#искусственный интеллект\n#Hi-Tech\n#Нобелевская премия
Фото: pxhere.com
29
0

Благодаря им компьютеры теперь могут имитировать такие функции, как память и обучение.

Стокгольм. Швеция. Нобелевскую премию по физике за 2024 год вручат американцу Джону Хопфилду и британцу Джеффри Хинтону. Награду они получат за разработку современных методов машинного обучения, пишет Коммерсантъ.

В частности, Джон Хопфилд разработал ассоциативную память, которая способна хранить и восстанавливать из данных изображения и другие типы шаблонов. Джеффри Хинтон является автором метода, используемого для идентификации определенных элементов в изображениях. Также он применил изобретение Хопфилда для создания новой нейронной сети — машины Больцмана. Она способна распознавать изображения. Все это позволило «научить» компьютеры имитировать такие функции, как память и обучение, пояснили в Нобелевском комитете.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию по физике за разработку экспериментальных методов изучения динамики электронов получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л`Юилье.

17:36, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Швеция\n#США\n#Великобритания\n#наука\n#ученые\n#награды\n#физика\n#компьютеры\n#обучение\n#нейросеть\n#искусственный интеллект\n#Hi-Tech\n#Нобелевская премия