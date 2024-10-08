Нобелевскими лауреатами стали разработчики современных методов машинного обучения

Стокгольм. Швеция. Нобелевскую премию по физике за 2024 год вручат американцу Джону Хопфилду и британцу Джеффри Хинтону. Награду они получат за разработку современных методов машинного обучения, пишет Коммерсантъ.

В частности, Джон Хопфилд разработал ассоциативную память, которая способна хранить и восстанавливать из данных изображения и другие типы шаблонов. Джеффри Хинтон является автором метода, используемого для идентификации определенных элементов в изображениях. Также он применил изобретение Хопфилда для создания новой нейронной сети — машины Больцмана. Она способна распознавать изображения. Все это позволило «научить» компьютеры имитировать такие функции, как память и обучение, пояснили в Нобелевском комитете.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию по физике за разработку экспериментальных методов изучения динамики электронов получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л`Юилье.