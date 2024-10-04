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Ученые нашли место падения второго астероида, погубившего динозавров

15:58, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ученые нашли место падения второго астероида, погубившего динозавров
15:58, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Великобритания\n#Шотландия\n#наука\n#ученые\n#открытие\n#исследования\n#астероид\n#динозавры
Фото: pxhere.com
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Глубина оставленного им кратера составляет около 9 км.

Эдинбург. Великобритания. Ученые из Шотландии вышли на след второго астероида, погубившего динозавров 66 млн лет назад. О своем открытии заявили специалисты из Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге, передает «МИР 24»

Кратер глубиной почти 9 км нашли еще в 2022 году на дне Атлантического океана у берегов Западной Африки. Его назвали Надир. Новые сейсмические 3D-снимки впадины с высоким разрешением подтвердили, что эти следы оставил упавший на Землю 66 млн лет назад астероид.

Диаметр прилетевшей из космоса скалы мог достигать 450-500 метров, скорость при ударе составляла 20 км/сек. Возникшее в результате цунами имело высоту 800 метров и пересекло весь Атлантический океан. 

Поскольку падение астероида произошло во время массового вымирания динозавров, у ученых нет сомнений, что небесное тело имеет к этому прямое отношение. 

Ранее считалось, что погубивший гигантских ящеров астероид был один, он упал в районе Мексиканского залива в Атлантике, его диаметр составлял около 10 км. Теперь доказано, что у него был как минимум один «соучастник».

15:58, 04 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Великобритания\n#Шотландия\n#наука\n#ученые\n#открытие\n#исследования\n#астероид\n#динозавры