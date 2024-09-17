Охота за привидениями помогла британке сбросить 40 килограммов и найти любовь

Шеффилд. Великобритания. Страдавшая от лишнего веса жительница Шеффилда похудела за год на 40 кг благодаря своему необычному хобби. 55-летняя женщина увлекается охотой на привидения, которые, как считается, обитают во многих старых домах и замках Великобритании, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Линзи Стир из графства Йоркшир набрала лишние фунты во время неудачного брака, который распался через 10 лет. На нервной почве британка «подсела» на фастфуд, что сделало ее весьма корпулентной особой. В середине 2023 года Линзи весила почти 90 кг при росте 160 см.

Ужаснувшись своим объемам, которые уже не могло скрыть зеркало, британка забыла дорогу в закусочные и занялась спортом, а также поисками паранормальных сущностей в разных уголках Соединенного Королевства. Истории о своих приключениях женщина выкладывала в соцсетях, где скоро стала топовым блогером. С похудевшей охотницей за привидениями стали активно знакомиться мужчины, и в конце концов Линзи нашла себе жениха в Албании.

Женщина уверена, что и на шестом десятке лет можно изменить жизнь и найти свое счастье, и охотно делится секретами своих успехов со всеми желающими.