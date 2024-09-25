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Кошка принесла счастливый лотерейный билет жительнице Британии

12:59, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Кошка принесла счастливый лотерейный билет жительнице Британии
12:59, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Великобритания\n#животные\n#лотерея\n#билеты\n#выигрыш\n#курьезы\n#кошки
Фото: pxhere.com
28
0

Хвостатая охотница и раньше не раз возвращалась с прогулок с «трофеями».

Лондон. Великобритания. Выиграть в лотерею помогла жительнице Великобритании ее кошка. Пушистая любимица притащила счастливый билет в зубах, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

Владелицу кошки по кличке Манки зовут Меган Кристиан. Выигрыш по билету составил 10 фунтов стерлингов (примерно 1240 рублей). Сумма, конечно, небольшая, но на несколько пачек кошачьего корма хватит.

Кстати, Манки не в первый раз приносит с прогулок необычную «добычу»: то пакетик с кофе, то куриное крылышко из ресторана быстрого питания. Хозяйка хранит эти «трофеи» в коробочке, откуда периодически достает для поднятия настроения.

12:59, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Великобритания\n#животные\n#лотерея\n#билеты\n#выигрыш\n#курьезы\n#кошки