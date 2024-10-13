Карл III не будет сопротивляться становлению Австралии республикой

Великобритания. Британский монарх Карл III не будет препятствовать становлению Австралии республикой и её выходу из-под британской короны. Как передаёт «Мир 24», об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на письмо к Австралийскому республиканскому движению (ARM), составленное помощником личного секретаря короля Нейтоном Россом.

«Пожалуйста, будьте уверены, что ваши взгляды по этому вопросу были внимательно изучены. Его Величество как конституционный монарх действует по совету своих министров, поэтому вопрос о том, станет ли Австралия республикой, должен быть решен австралийской общественностью», – говорится в письме.

Сторонники республиканской Австралии в письме Карлу III подчеркнули, что для их страны настало время встать «на равную ногу с другими странами» на международном уровне. По их словам, такая позиция становится все более популярной в обществе.

«Мы не протестуем, мы сосредоточены на том, что вести в Австралии диалог о нашей независимости», – заявил сопредседатель австралийского движения Нейтон Хэнсфорд.

В последний раз референдум об установлении в Австралии республиканской формы правления проходил в 1999 году. Тогда больше половины граждан страны (55%) проголосовали против ухода из-под британской короны. На сегодняшний день британский монарх остается формальным главой в 14 странах.