В Британии украли 22 тонны сыра ручной работы

Лондон. Великобритания. 22 тонны сыра чеддер ручной работы незаконно вывезли с предприятия в Лондоне. Стоимость похищенного составила 300 тыс. фунтов стерлингов (около 38 млн рублей), передает ИА «Регнум» со ссылкой на BBC News.

По обвинению в краже задержали 63-летнего мужчину. Позднее его отпустили под залог.

21 октября злоумышленник и его сообщники вывезли с завода в Саутварке (район Лондона) сотни ящиков продукции частной сыроварни Neal’s Yard Dairy. Мошенники выдали себя за представителей оптовой фирмы. Сотрудники сами отгрузили им 950 головок весом 250–300 граммов, которые стоят от 7 до 13 фунтов стерлингов (855 - 1600 рублей).

После задержания подозреваемого сыра у него не нашли. В компании не исключают, что чеддер перепродали на Ближний Восток. В то же время жителей Британии предупредили, чтобы они не покупали дорогие сорта сыра по явно заниженным ценам от сомнительных поставщиков.