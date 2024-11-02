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В Британии украли 22 тонны сыра ручной работы

14:51, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Британии украли 22 тонны сыра ручной работы
14:51, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Великобритания\n#Лондон\n#кража\n#воры\n#хищение\n#сыр
Источник фото: pxhere.com
59
0

Аферисты прикинулись представителями оптовой фирмы.

Лондон. Великобритания. 22 тонны сыра чеддер ручной работы незаконно вывезли с предприятия в Лондоне. Стоимость похищенного составила 300 тыс. фунтов стерлингов (около 38 млн рублей), передает ИА «Регнум» со ссылкой на BBC News.

По обвинению в краже задержали 63-летнего мужчину. Позднее его отпустили под залог.

21 октября злоумышленник и его сообщники вывезли с завода в Саутварке (район Лондона) сотни ящиков продукции частной сыроварни Neal’s Yard Dairy. Мошенники выдали себя за представителей оптовой фирмы. Сотрудники сами отгрузили им 950 головок весом 250–300 граммов, которые стоят от 7 до 13 фунтов стерлингов (855 - 1600 рублей). 

После задержания подозреваемого сыра у него не нашли. В компании не исключают, что чеддер перепродали на Ближний Восток. В то же время жителей Британии предупредили, чтобы они не покупали дорогие сорта сыра по явно заниженным ценам от сомнительных поставщиков.

14:51, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Великобритания\n#Лондон\n#кража\n#воры\n#хищение\n#сыр