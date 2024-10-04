В глубинах озера Лох-Несс поймали гидролокатором неопознанный объект

Инвернесс. Великобритания. Крупный движущийся объект обнаружили в озере Лох-Несс. Как передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail, он может раскрыть тайну якобы живущего в водоеме чудовища.

Двое энтузиастов, шкипер Шон Слогги и лоцман Лиам Маккензи, плавали по озеру на небольшом судне, изучая его с помощью сонара. В какой-то момент гидролокатор указал на крупный предмет на глубине 98 метров от поверхности.

По словам Слогги, это было самым большим объектом, который он обнаруживал во время своих рейдов по Лох-Несс. Отмеченная прибором аномалия не могла быть рыбой, которые водятся в озере, уверяет моряк. По форме объект был вытянут, при нем могли находиться некие воздушные карманы. Когда судно вернулось к месту обнаружения загадочного предмета, его там уже не было.

Кроме того, в прессе появились новые фотографии предполагаемого «динозавра» по прозвищу Несси, якобы живущего в шотландском озере. Их сделали еще в 2018 году, но автор – женщина по имени Чи Келли – решилась опубликовать их только несколько месяцев назад. Более чем на 70 кадрах можно видеть крупное существо, плывущее в воде.