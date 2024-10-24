105-летняя британка объяснила свое долголетие любовью к пиву

Челтнем. Великобритания. 105-й день рождения отметила британка Кэтлин Хеннингс. На праздновании, которое состоялось в доме престарелых Sandfields Care UK на курорте Челтнем в графстве Глостершир, женщина раскрыла секрет своего долгожительства, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

По словам Кэтлин, все просто: надо пить пиво и не вступать в брак. Она пояснила, что употребляет любимый напиток в умеренных количествах с подросткового возраста. Также Хеннингс ни разу не выходила замуж.

Сообщается, что женщина всю жизнь проработала бухгалтером. Праздник для нее устроили сотрудники дома престарелых. Они пригласили друзей Хеннингс, приготовили торт, а спонсоры учреждения подарили корзину с кружками, тапочками, фартуком и шоколадом.

Напомним, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.