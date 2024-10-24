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105-летняя британка объяснила свое долголетие любовью к пиву

15:23, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105-летняя британка объяснила свое долголетие любовью к пиву
15:23, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Великобритания\n#пенсионеры\n#здоровье\n#возраст\n#алкоголь\n#пиво
Источник фото: pxhere.com
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Женщина также рассказала, что ни разу не была замужем.

Челтнем. Великобритания. 105-й день рождения отметила британка Кэтлин Хеннингс. На праздновании, которое состоялось в доме престарелых Sandfields Care UK на курорте Челтнем в графстве Глостершир, женщина раскрыла секрет своего долгожительства, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

По словам Кэтлин, все просто: надо пить пиво и не вступать в брак. Она пояснила, что употребляет любимый напиток в умеренных количествах с подросткового возраста. Также Хеннингс ни разу не выходила замуж. 

Сообщается, что женщина всю жизнь проработала бухгалтером. Праздник для нее устроили сотрудники дома престарелых. Они пригласили друзей Хеннингс, приготовили торт, а спонсоры учреждения подарили корзину с кружками, тапочками, фартуком и шоколадом. 

Напомним, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

15:23, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Великобритания\n#пенсионеры\n#здоровье\n#возраст\n#алкоголь\n#пиво