Москва. «Ижсталь» проиграла московской команде «Звезда» в последнем выездном матче 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 17 декабря в Москве. На 10-й минуте матча счёт открыли хоккеисты «Звезды». Во втором периоде соперник забил ещё три шайбы в ворота «сталеваров» менее чем за 3 минуты. За 30 секунд до конца игры нападающий «Ижстали» Денис Дюрягин забил гол в меньшинстве. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу столичной команды.

За все три периода «сталевары» выиграли 36 вбрасываний, совершили 50 бросков и получили 10 штрафов.

«Проиграли матч. Поздравляю «Звезду» с победой. Прежде всего, они были злее, настырнее, именно в завершающей стадии. Нам же этой злости, как говорится, не хватило, хотя моментов имели достаточно. Значит, будем ещё усерднее работать, чтобы у нас получалось забивать. Три игры сыграли на выезде с двумя голами, но это стратегически мало, чуть-чуть хромает реализация, надо быстрее её поправлять. Претензий у меня к ребятам по работе в самоотдаче нет. Именно, наверное, дисциплина и спортивная злость в завершающей стадии нужна была, но её не оказалось», — отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Теперь команда возвращается в Ижевск, чтобы провести четыре домашних матча с 22 по 28 декабря. 6+