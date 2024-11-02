В ХК «Ижсталь» перешёл новый нападающий

Ижевск. Удмуртия. Новый нападающий заключил контракт с ижевским хоккейным клубом «Ижсталь». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В состав «сталеваров» вошёл 21-летний хоккеист Иван Чурюканов. Он уже провёл первый матч против команды из Набережных Челнов.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за ташкентский клуб «Хумо» — за 50 матчей он набрал там 20 очков. Нынешний сезон Иван Чурюканов начал в составе «Рязань-ВДВ», откуда перешёл в «Ижсталь».

«Считаю, что «Ижсталь» — это клуб, в котором можно проявить себя. В команде идёт перезагрузка, хочется быть на первых ролях и помочь команде войти в «топ», — поделился новый нападающий.

Напомним, ранее хоккейный клуб «Ижсталь» заключил соглашение о сотрудничестве с «Ижавиа». До этого в команду пришли новый защитник и ещё один нападающий.