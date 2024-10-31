«Подставили крыло»: глава Удмуртии рассказал детали соглашения между ХК «Ижсталь» и «Ижавиа»

Ижевск. Удмуртия. 31 октября гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников и исполнительный директор хоккейного клуба «Ижсталь» Евгений Лойферман подписали соглашение о сотрудничестве между авиакомпанией и командой. Это сделано в рамках процесса перезагрузки легендарного ижевского хоккейного клуба. О деталях соглашения журналистам рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Власти региона считают, что неправильно формировать бюджет команды на 100% из средств бюджета. Необходима поддержка бизнеса. «Ижавиа» станет одним из ключевых партнёров, будут и другие, но детали пока не раскрываются.

«Это важный партнёр, потому что география матчей широкая, команда ездит по всей стране. Поэтому от перевозки и логистики многое зависит. Компания «подставит крыло» хоккеистам и в выездные серии будет перевозить их нашими самолётами. Это позволит сэкономить до полутора суток для восстановления ребят. До этого приходилось добираться в отдалённые города с пересадками и наземным транспортом, что сказывалось на итоговом качестве игры», — рассказал Александр Бречалов.

Дальнейший формат работы с «Ижавиа» будет прорабатываться. Уже приняты решения по развитию молодёжной команды «Ижстали». К её усилению также подключились партнёры. Детскому хоккею будет уделяться серьёзное внимание, в частности планируется создание школы для детей с 12 до 18 лет. Отметим, что хоккейная школа для ребят до 12 лет работает в Глазове.

Александр Бречалов озвучил амбициозную цель: за 3-4 года системного подхода к развитию хоккея в республике удмуртские спортсмены могут побороться за Кубок Шёлкового пути.

«Результаты, которые команда достигает, являются следствием её ресурсной обеспеченности. Наше содействие будет заключаться в построении логистики, чтобы ребята могли отдохнувшими выходить на игру. Мы любим «Ижсталь», верим в неё и болеем», — отметил генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников.