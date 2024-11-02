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Домашняя серия «Ижстали» завершилась поражением

10:00, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Домашняя серия «Ижстали» завершилась поражением
10:00, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#матч
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Все шайбы были забиты в первом периоде.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские хоккеисты проиграли в домашнем матче команде «Челны» из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ХК  «Ижсталь». 

Игра прошла 1 ноября на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первая шайба в ворота сталеваров была забита уже на 29-й секунде матча. На 9-й минуте игры соперник увеличил разрыв в счёте. Через 4 минуты хоккеисты «Челнов» вновь забили гол, но, спустя несколько секунд, защитник «Ижстали» Егор Юзленко попал шайбой в ворота соперника. В конце периода гости матча снова забили гол. 

В итоге первый период оказался самым насыщенным, так как больше голов не случилось. Игра завершилась со счётом 1:4.

За весь матч сталевары выиграли 25 вбрасываний, совершили 26 бросков и 7 силовых приёмов, а также получили 8 штрафов. 

«Комментировать нечего. Всю борьбу проиграли, начало проиграли. Допустили нелепые ошибки в самом начале игры. Один защитник ошибся, второй ошибся — два гола. Будем разговаривать с командой, пытаться находить пути решения, чтобы прервать череду неудач. Впереди у нас выездная серия, готовимся», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.  

Напомним, что 30 октября хоккеисты из Ижевска уступили казанскому «Барсу», а 28 октября проиграли действующему чемпиону — «Нефтянику» из Альметьевска. 

10:00, 02 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
727
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#матч