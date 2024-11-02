Домашняя серия «Ижстали» завершилась поражением

Ижевск. Удмуртия. Ижевские хоккеисты проиграли в домашнем матче команде «Челны» из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 1 ноября на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первая шайба в ворота сталеваров была забита уже на 29-й секунде матча. На 9-й минуте игры соперник увеличил разрыв в счёте. Через 4 минуты хоккеисты «Челнов» вновь забили гол, но, спустя несколько секунд, защитник «Ижстали» Егор Юзленко попал шайбой в ворота соперника. В конце периода гости матча снова забили гол.

В итоге первый период оказался самым насыщенным, так как больше голов не случилось. Игра завершилась со счётом 1:4.

За весь матч сталевары выиграли 25 вбрасываний, совершили 26 бросков и 7 силовых приёмов, а также получили 8 штрафов.

«Комментировать нечего. Всю борьбу проиграли, начало проиграли. Допустили нелепые ошибки в самом начале игры. Один защитник ошибся, второй ошибся — два гола. Будем разговаривать с командой, пытаться находить пути решения, чтобы прервать череду неудач. Впереди у нас выездная серия, готовимся», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Андрей Шефер.

Напомним, что 30 октября хоккеисты из Ижевска уступили казанскому «Барсу», а 28 октября проиграли действующему чемпиону — «Нефтянику» из Альметьевска.