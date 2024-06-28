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Удмуртская спортсменка завоевала серебро первенства Европы по спортивной борьбе

11:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртская спортсменка завоевала серебро первенства Европы по спортивной борьбе
11:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
145
0
#борьба\n#медали\n#Удмуртия\n#Сербия
Фото: unsplash.com (Scott Webb)
145
0

В будущем Диана Титова выступит на первенстве Мира в составе сборной России.

Нови-сад. Сербия. Удмуртская спортсменка завоевала серебро первенства Европы по спортивной борьбе. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.

Диана Титова успешно показала себя на турнире в возрастной категории до 17 лет. В будущем она выступит ещё на одном первенстве Европы и первенстве Мира в составе сборной России.

«Поздравляю Диану и ее тренеров, преподавателей Вавожской детско-юношеской спортивной школы Александра Витальевича Каретина и Дмитрия Петровича Соловьева!», — написал Александр Бречалов.

11:40, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
145
0
#борьба\n#медали\n#Удмуртия\n#Сербия