Нови-сад. Сербия. Удмуртская спортсменка завоевала серебро первенства Европы по спортивной борьбе. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.

Диана Титова успешно показала себя на турнире в возрастной категории до 17 лет. В будущем она выступит ещё на одном первенстве Европы и первенстве Мира в составе сборной России.

«Поздравляю Диану и ее тренеров, преподавателей Вавожской детско-юношеской спортивной школы Александра Витальевича Каретина и Дмитрия Петровича Соловьева!», — написал Александр Бречалов.