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Более 240 одиннадцатиклассников Ижевска получили медаль «За особые успехи в учении»

18:07, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более 240 одиннадцатиклассников Ижевска получили медаль «За особые успехи в учении»
18:07, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#медали
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
41
0

18 из них сдали ЕГЭ на 100  баллов.

Ижевск. Удмуртия. С медалью «За особые успехи в учении» в 2024 году школу окончили 242 выпускника Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Также в школах города 70 ученикам вручили «серебряные» медали. 

Среди медалистов — обладатели золотых и серебряных значков ГТО, победители и призеры республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников, ребята, которые получили грант главы Ижевска, а также победители и участники множества других различных конкурсов и соревнований. Отмечается, что 18 выпускников с медалями набрали стобалльные результаты на ЕГЭ.

«Дорогие ребята! Сейчас перед вами открыты двери любых вузов страны. Получайте образование, а потом возвращайтесь в свой родной город, чтобы развивать его, менять к лучшему!», — напутствовал Дмитрий Чистяков.  

18:07, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#медали