Более 240 одиннадцатиклассников Ижевска получили медаль «За особые успехи в учении»

Ижевск. Удмуртия. С медалью «За особые успехи в учении» в 2024 году школу окончили 242 выпускника Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Также в школах города 70 ученикам вручили «серебряные» медали.

Среди медалистов — обладатели золотых и серебряных значков ГТО, победители и призеры республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников, ребята, которые получили грант главы Ижевска, а также победители и участники множества других различных конкурсов и соревнований. Отмечается, что 18 выпускников с медалями набрали стобалльные результаты на ЕГЭ.

«Дорогие ребята! Сейчас перед вами открыты двери любых вузов страны. Получайте образование, а потом возвращайтесь в свой родной город, чтобы развивать его, менять к лучшему!», — напутствовал Дмитрий Чистяков.