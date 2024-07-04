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Школьница из Ижевска завоевала третье место на Европейской географической олимпиаде

10:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Школьница из Ижевска завоевала третье место на Европейской географической олимпиаде
10:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1651
0
#Сербия\n#Удмуртия\n#Олимпиада\n#география\n#медали
Фото: vk.com/a.brechalov
1651
0

Девушка стала первой жительницей Удмуртии, кто писал олимпиаду такого уровня.

Белград. Сербия. Юная жительница Ижевска вошла в число победителей Европейской географической олимпиады в Сербии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Энжелина Гаязова учится в Экономико-математическом лицее №29 в Ижевске.  Девушка стала первой из учеников Удмуртии, кто принимал участие в олимпиаде по географии такого уровня. 

Ижевчанка соревновалась наравне со знатоками из 11 стран и заняла третье место. 

10:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1651
0
#Сербия\n#Удмуртия\n#Олимпиада\n#география\n#медали