Школьница из Ижевска завоевала третье место на Европейской географической олимпиаде

Белград. Сербия. Юная жительница Ижевска вошла в число победителей Европейской географической олимпиады в Сербии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Энжелина Гаязова учится в Экономико-математическом лицее №29 в Ижевске. Девушка стала первой из учеников Удмуртии, кто принимал участие в олимпиаде по географии такого уровня.

Ижевчанка соревновалась наравне со знатоками из 11 стран и заняла третье место.