Спортсменки из Удмуртии взяли серебро на Кубке России по лапте

Йошкар-Ола. Республика Марий Эл. Сборная женская команда Удмуртии завоевала второе место на Кубке России по лапте. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Малопургинского района Александр Деев.

Соревнования прошли с 14 по 21 июля в Йошкар-Оле. Состязания проводились как среди женских, так и среди мужских команд.

Александр Деев отметил, что в состав женской сборной региона вошли семь девушек из Малопургинского района. Спортсменки уступили лишь соперницам из Томской области.