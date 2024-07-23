Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Спортсменки из Удмуртии взяли серебро на Кубке России по лапте

10:00, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсменки из Удмуртии взяли серебро на Кубке России по лапте
10:00, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Удмуртия\n#спорт\n#команда\n#медали\n#лапта
Фото: vk.com (Александр Деев)
227
0

В состав сборной вошли 7 девушек из Малопургинского района.

Йошкар-Ола. Республика Марий Эл. Сборная женская команда Удмуртии завоевала второе место на Кубке России по лапте. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Малопургинского района Александр Деев. 

Соревнования прошли с 14 по 21 июля в Йошкар-Оле. Состязания проводились как среди женских, так и среди мужских команд. 

Александр Деев отметил, что в состав женской сборной региона вошли семь девушек из Малопургинского района. Спортсменки уступили лишь соперницам из Томской области. 

10:00, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
227
0
#Удмуртия\n#спорт\n#команда\n#медали\n#лапта