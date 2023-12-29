В Сарапуле завершилось строительство спорткомплекса «Позитрон»

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле свои двери открыл новый спортивный комплекс «Позитрон», строительство которого началось ещё в 2014 году. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Первый спортивный матч в стенах нового спорткомлекса прошёл 28 декабря между командами сарапульских заводов «Элеконд» и СЭГЗ.

В «Позитроне оборудован спортзал, два бассейна — для взрослых и для детей, два зала для единоборств и боксёрские ринги, залы фитнеса, большой зал для настольного тенниса и тренажёрный зал.

Напомним, через 3 года из-за финансовых проблем частного застройщика строительство спорткомплекса «заморозили». В 2020 году нашелся новый инвестор. В 2021 году объекту дали название «Позитрон».

В 2022 году спорткомплекс перешёл в муниципальную собственность и правительство Удмуртии решило возобновить стройку.