«Замороженный» спорткомплекс начнут достраивать в Сарапуле

Новый инвестор выкупит объект у банка.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле начнутся строительные работы на «замороженном» спорткомплексе в микрорайоне Элеконд. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Работы были приостановлены из-за финансовых проблем предпринимателя и объект перешел банку за долги. В настоящее время найден инвестор, который готов выкупить спорткомплекс. На завершение строительства и укомплектование необходимо около 100 млн рублей. «Мы решили помочь завершить строительство объекта», - добавил глава.

Планируется, что уже в следующем году жители смогут посещать площадку. Напомним, она включит в себя игровой зал, два бассейна – большой и малый, два зала аэробики, тренажерный зал и зал для единоборств.