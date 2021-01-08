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В Ижевске состоялся финал чемпионата хоккея на валенках среди школьников и взрослых

13:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
В Ижевске состоялся финал чемпионата хоккея на валенках среди школьников и взрослых
13:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
264
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
264
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Игры прошли у Монумента «Дружбы народов».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 7 января прошли финальные игры чемпионата хоккея на валенках среди школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Лучшие команды районов встретились в финале у Монумента «Дружбы народов».

Места в итоговой турнирной таблице среди школьных сборных расположились следующим образом:

  • школа №86 - 1 место;
  • школа №31 - 2 место;
  • школа №93 - 3 место;
  • школа №80 - 4 место;
  • школы №№39 и 34 - 5 место.

В этот же день на других спортивных площадках проходили финальные игры команд родителей:

  • школа №20 - 1 место;
  • школа №86 - 2 место;
  • школа №41 - 3 место;
  • школа №24 - 4 место;
  • школа №93 - 5 место;
  • школа №80 - 6 место.
13:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
264
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей