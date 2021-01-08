В Ижевске состоялся финал чемпионата хоккея на валенках среди школьников и взрослых

Игры прошли у Монумента «Дружбы народов».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 7 января прошли финальные игры чемпионата хоккея на валенках среди школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Лучшие команды районов встретились в финале у Монумента «Дружбы народов».

Места в итоговой турнирной таблице среди школьных сборных расположились следующим образом:

школа №86 - 1 место;

школа №31 - 2 место;

школа №93 - 3 место;

школа №80 - 4 место;

школы №№39 и 34 - 5 место.

В этот же день на других спортивных площадках проходили финальные игры команд родителей: