В Ижевске состоялся финал чемпионата хоккея на валенках среди школьников и взрослых

Игры прошли у Монумента «Дружбы народов».
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 7 января прошли финальные игры чемпионата хоккея на валенках среди школьников и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
Лучшие команды районов встретились в финале у Монумента «Дружбы народов».
Места в итоговой турнирной таблице среди школьных сборных расположились следующим образом:
- школа №86 - 1 место;
- школа №31 - 2 место;
- школа №93 - 3 место;
- школа №80 - 4 место;
- школы №№39 и 34 - 5 место.
В этот же день на других спортивных площадках проходили финальные игры команд родителей:
- школа №20 - 1 место;
- школа №86 - 2 место;
- школа №41 - 3 место;
- школа №24 - 4 место;
- школа №93 - 5 место;
- школа №80 - 6 место.