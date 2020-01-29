Федерацию хоккея Удмуртии возглавил воспитанник «Ижстали» Евгений Лойферман

Главу федерации выбрали на общем голосовании.

Ижевск. Удмуртия. Новым главой Федерации хоккея Удмуртии выбрали мастера спорта Евгения Лойфермана. Общее собрание организации состоялось 27 января в Ледовом дворце «Ижсталь».

На нём избрали новое руководство, обозначили шаги по изменению структуры управления, приняли изменения в устав, а также решено было создать попечительский совет.

Единодушным голосованием главой Федерации хоккея Удмуртии выбрали Евгения Лойфермана, мастера спорта и одного из самых известных воспитанников и ветеранов «Ижстали». До него должность председателя занимал Юрий Кайгородов.

В течение ближайших трёх месяцев планируется подготовить и принять программу развития хоккея в республике. Присутствовавший на собрании министр спорта Удмуртии заявил, что хоккей не останется без внимания первых лиц региона.

Наша справка:

Лойферман Евгений Михайлович



Родился 7 августа 1970г.

Голкипер



Защищал ворота «Ижстали» в сезонах 1987/88, 1988/89, 1991/92