Они обыграли московский клуб ЦСКА-2 со счётом 91:83.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты «Купол-Родников» одержали в Ижевске первую победу в 2020 году. Как сообщила пресс-служба команды, спортсмены обыграли московский клуб ЦСКА-2 со счётом 91:83 в пятницу, 10 января.

«С первых минут встречи армейцы ушли в отрыв, и купольцам стоило немалых усилий вспомнить, что на их стороне — опыт и... хозяйские стены. Лишь к концу стартовой десятиминутки удалось сократить отставание до минимума», — говорится в пресс-релизе.

Дальше уже все пошло под диктовку ижевчан. Лишь в последней четверти гости благодаря многочисленным штрафным броскам смогли приблизиться к купольцам. Но вырвать победу из их цепких рук им в этот вечер было не по силам. Счёт по итогам встречи составил 91:83.

Отметим, что чаще всего в этот вечер под сводами спортивного комплекса ИГМА звучали фамилии Максима Числова, Андрея Матеюнаса, Антона Бревнова и Евгения Минченко.