Уроженец Можги вошел в состав юношеской сборной России по баскетболу

Михаил Мамонтов занял позицию форварда.

Можга. Удмуртия. Воспитанник команды «Виктория» из Можги Михаил Мамонтов получил вызов на участие в международном турнире в составе юношеской сборной России. Об этом сообщили на странице клуба на сайте «ВКонтакте».

По информации Российской федерации баскетбола, Михаил Мамонтов занял позицию форварда. Ему 14 лет, рост 198 см.

Сбор юных баскетболистов завершится в четверг, 9 января. После него команда отправится в Латвию, где в Кандаве примет участие во втором этапе Европейской юношеской баскетбольной лиги. Там сборная России U16 проведёт пять матчей за три дня с командами U17: 10 января она сыграет с «Адажи» (Латвия) и «Жальгирисом» (Литва), 11-го — с ВЭФом (Латвия) и «Кнасяусом» (Литва), 12-го — с белгородской СШОР №4.

Напомним, что в 2020 году этой команде предстоит выступление на Первенстве Европы U16, которое пройдёт 14-22 августа в Скопье (Северная Македония).