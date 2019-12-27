Ижевские «Купол-Родники» уступили баскетболистам «Уралмаша»

В результате ижевчане не смогли выйти в полуфинал Кубка России.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевской команды «Купол-Родники» проиграли на выезде в Екатеринбурге команде «Уралмаш» в ответном матче. Как сообщила пресс-служба команды, игра закончилась со счётом 101:76.

В результате ижевчане не смогли выйти в полуфинал Кубка России по баскетболу. Туда отправятся екатеринбургские спортсмены.

«Мы желаем им успехов в дальнейшей битве за заветный трофей, а сами будем думать, анализировать и укреплять свои позиции уже в чемпионате Российской Суперлиги-1», — говорится в пресс-релизе купольцев.