От печали до радости: самые громкие спортивные события года в Удмуртии

«Сусанин» рассказывает о самых значимых спортивных событиях региона, которые произошли за последние 12 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» перед праздниками по традиции подводят итоги уходящего года. В своих материалах мы рассказываем о громких отставках, происшествиях и других событиях, которые больше всего запомнились нам - журналистам, и вам – нашим читателям.

Помимо освещения политических, экономических и общественных историй, мы всегда стараемся уделять свое внимание событиям из мира спорта. Тем более что представители нашей республики постоянно дают повод для радости и гордости, удачно выступая на соревнованиях российского и мирового уровней.

За 12 месяцев журналисты «Сусанина» написали для вас 706 новостей на спортивную тематику, 62 из которых вышли в разделе «Мир», 80 в разделе «Россия» и 564 в разделе «Удмуртия». 706 новостей – это около 6% от всех материалов, которые появились на сайте информационного агентства «Сусанин» в этом году.

Самый главный спортсмен

Уходящий год для нашей республики стал во многом знаковым. В первую очередь, это произошло из-за того, что в регионе сменилась власть. Весной 2017-го руководить регионом со знаменитой приставкой #ВРИО стал Александр Бречалов. Осенью жители Удмуртии выразили ему доверие, избрав главой.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Еще до прибытия Бречалова в Родниковый край стало понятно, что новый управленец активно занимается спортом. Судя по фотографиям в «Фейсбуке», ему с легкостью поддаются легкоатлетические дистанции на несколько десятков километров, он может без труда проплыть на открытой воде длинную дистанцию, после чего пересесть на велосипед. Помимо этого, во времена работы в Общественной палате Бречалов не раз посещал матчи баскетбольного «ЦСКА» (в том числе выездные) и не скрывал свою любовь, например, к шахматам.

На все эти примечательные факты биографии не могла не обратить внимание спортивная общественность республики, которая с нетерпением ждала от нового главы развития этой сферы.

Спорт и политика

В этом году, согласно закону о бюджете, на физкультуру и спорт было выделено чуть больше 554 млн рублей. Почти 132,5 млн из этой суммы предназначались на подготовку спортивного резерва для сборных команд Удмуртской Республики и еще 34 млн на массовый спорт.

В конце 2017-го пояса пришлось затянуть. Уже в 2018 году на физкультуру и спорт запланировали чуть меньше 403 млн рублей, причем на подготовку спортивного резерва для сборных будет выделено почти 87 млн. Как видим, цифры за год уменьшились на несколько десятков миллионов рублей, причем такая тенденция должна сохраниться в 2019 и 2020 годах.

Связывать это можно с тем, что республику ждет антикризисный бюджет. Помимо этого, Бречалов не раз озвучивал позицию, согласно которой профессиональный спорт нужно стараться подпитывать инвестиционными вливаниями.

«В условиях недостаточного финансирования одна из основных задач – перестроить систему, переориентировать спортивные федерации со 100-процентного бюджетного финансирования на работу со спонсорами», - подчеркнул Александр Бречалов на одной из встреч с Тамарой Тихоновой и Максимом Вылегжаниным.

Помимо этого, знаковым событием стала отставка министра спорта Удмуртии. 4 декабря стало известно о том, что Игоря Краснова на этом посту заменит известная гонщица Наталья Гольцова.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«У нас был конкурс на министра спорта Удмуртии, и конкурс у нас выиграла Наталья Гольцова. Многим она известна», - рассказал Александр Бречалов в прямом эфире ИА «Сусанин».

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Если говорить непосредственно о результатах, которые показывали спортсмены в этом году, то поводов для гордости, как уже говорилось ранее, было достаточно, причем как в игровых, так и в циклических видах спорта. Впервые в истории клуб из Удмуртии попал в элитный дивизион страны, где сражаются лучше женские футбольные команды. Фигуристка Алина Загитова, выступающая сейчас под руководством Этери Тутберидзе доказала, что она является одной из лучших в стране, а соревнования «Ижевская винтовка» после перезагрузки собрали на территории РССК имени Демидова в день открытия более тысячи болельщиков. Но обо всем по порядку.

Девушки из высшего общества

Одним из спортивных сюрпризов этого года стало удачное выступление в Первом дивизионе женского футбольного клуба «Торпедо» из Ижевска. Девушки благодаря отличной игре смогли добиться права выступления в Высшей лиге, что является уникальным событием для Удмуртии. Уже в декабре регион посетили представители Российского футбольного союза, которые потребовали от руководства команды финансовых гарантий на следующий год, а также пообещали оказать максимальное содействие в лицензировании и тестировании.





Фото: vk.com/club71085602

Стоит отметить, что «Торпедо» является фактически идеальным примером того подхода, который глава Удмуртии Александр Бречалов пытается привить другим командам Удмуртии. Ижевчанки на 2/3 финансируются самостоятельно и обеспечиваются бюджетными вливаниями лишь на оставшуюся треть.

Отметим, что учредители команды поставили перед собой амбициозную цель – в 2021 году попасть в Лигу Чемпионов – самый престижный клубный европейский турнир.

Новые страницы в истории

Весной прошлого года своих поклонников обрадовали и представители глазовского мини-футбольного клуба «Прогресс». Подопечные Игоря Путилова впервые в истории вышли в плей-офф Суперлиги. В конце апреля команда из Удмуртии одержала победу над «Синарой». Этот результат гарантировал «прогрессовцам» попадание в серию игр на вылет, где футболисты в драматичной борьбе уступили «Сибиряку» - одному из флагманов российского мини-футбола.





Фото: vk.com/mfc_progress

«Обещал приехать на пятый матч с вами пообщаться - и вот приехал. В Новосибирске у нас что-то не ладится, видимо, психологически как-то мы не можем. Были у нас хорошие моменты, могли бы повести в счете, но это опять сослагательное наклонение. Проиграли, но серию ребята провели достойно, коллектив прекрасный сложился, спасибо большое им за работу. Я ими горжусь», - сказал рулевой «Прогресса» Игорь Путилов после заключительной игры сезона.

Отметим, что эта встреча с «Сибиряком» стала для Путилова последней у руля глазовчан. Уже в следующем сезоне он возглавил «Тюмень».

«К сожалению, это была моя последняя игра в качестве главного тренера, так складывается судьба. Спасибо ребятам, болельщикам, попечительскому совету, министру МВД Александру Первухину, министру спорта Игорю Краснову, нашим руководителям», - сказал наставник на послематчевой пресс-конференции

Победный прокат





Фото: long-program.com

В конце 2016-го и на протяжении 2017 года уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова доказывала всем, что она может составить конкуренцию на льду одной из лучших представительниц этого вида спорта на планете – двукратной чемпионке мира из России Евгении Медведевой.

В январе 2017-го Загитова выиграла первенство России среди юниоров, затем заняла первое место на Европейском юношеском олимпийском фестивале, а в марте стала триумфатором юниорского чемпионата мира. После этого спортсменку включили в основной состав сборной России, присвоили звание Мастера спорта международного класса, и уже осенью москвичка из Удмуртии не оставила никому шансов на двух этапах мировой серии Гран-при, выиграв без особых проблем и финал.

В декабре 2017 года Загитова оставила всех не у дел на чемпионате России, который является одним из ключевых стартов при распределении квот на Олимпийские игры 2018 года.

Как закалялась «Ижсталь»

Год для хоккейного клуба «Ижсталь» получился богатым на события. Если говорить о концовке прошлого сезона, то здесь подопечные Сергея Душкина не показали выдающихся результатов, вылетев из борьбы за кубок Братины на стадии 1/8 финала, где «сталеварам» противостояла дружина казахстанского «Торпедо».

В межсезонье коллектив также не сотрясал информационное пространство громкими переходами, отставками или кадровыми назначениями. Все шло своим чередом. Коллектив принял участие в домашнем кубке Тарасова, сыграл контрольные матчи в Казани и Перми, а на предсезонной пресс-конференции руководство клуба озвучило амбициозные задачи – побороться за кубок Петрова.

Первую часть регулярного чемпионата «сталевары» провели отлично. Коллектив располагался в первой пятерке Высшей хоккейной лиги, но надежды болельщиков на светлое будущее обрушились в один момент.

В середине ноября исполнительный директор команды Сергей Моисеев заявил о непростом финансовом положении клуба. Через некоторое время коллектив покинули ведущие игроки, а Сергей Душкин рассказал журналистам на одной из послематчевых пресс-конференций о том, что в команде осталась одна туалетная бумага.





Фото: vk.com/ermak_angarsk_38rus

После этого поклонники клуба начали высказывать массовое недовольство, обвинив в сложившейся ситуации главу республики и правительство, которое якобы не исполняет своих обязательств. На деле, однако, все вышло немного иначе – регионом были выделены 85 млн рублей, но из внебюджетных источников, по словам Александра Бречалова, топ-менеджеры «Ижстали» средств привлечь не смогли.

Сразу же после этого клуб по собственному желанию покинул исполнительный директор Сергей Моисеев. Позднее команда погасила долги по зарплатам, получив транш из региональной казны.

Такой переполох в команде не мог не сказаться на ее выступлении. Сейчас коллектив располагается вне зоны плей-офф. Причем в скором времени «Ижсталь» ждет серьезная перезагрузка. Об этом также ранее рассказал глава республики.

Девять кругов ВАДА Максима Вылегжанина

Допинговый скандал, участниками которого стали спортсмены из России, в 2017 году достиг своего пика. Самое громкое заявление Международный олимпийский комитет сделал в начале декабря, приостановив членство Олимпийского комитета России в МОК, запретив тем самым российской сборной выступать на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Такое решение напрямую коснулось фигуристки Алины Загитовой и лыжника Максима Вылегжанина, которые имели реальные шансы на участие в Играх. И если первая может побороться за медаль под нейтральным флагом, то второй на данный момент отстранен от соревнований под эгидой FIS (Международная федерация лыжного спорта – прим. ред.), лишен медалей сочинской Олимпиады и пожизненно отстранен от олимпийских стартов.

В ноябре шарканский лыжник прокомментировал решение комиссии МОК. «Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменов, выходя на старт, я ничего не нарушал, и моя совесть чиста», - написал лыжник из Шаркана на своей странице в Инстаграме.

Адвокаты также заявили, что защита потребует ускоренного рассмотрения апелляции лыжника из Удмуртии и других российских спортсменов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Филипп Берч.

Перезагрузка «Ижевки», лыжный марафон Кулаковой и любительские игры

В этом году под Ижевском прошли традиционные соревнования по биатлону «Ижевская винтовка», которые должны были провести в новом формате. В этот раз на территории РССК имени Демидова располагались площадки с развлечениями для болельщиков, палатки, где можно было перекусить, а также теплушки, в которых поклонники этого вида спорта грелись между гонками и розыгрышами призов. В день открытия соревнований комплекс посетили более тысячи человек. Это говорит о том, что организаторы выбрали правильный вектор развития и в следующем году «Ижевская винтовка» может стать более массовым мероприятием в плане посещения болельщиками. Также власти ведут переговоры по возвращению женских стартов в Удмуртию. Сейчас они проходят в Пермском крае.

Ижевска винтовка: перезагрузка Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-18.

Еще одним новым спортивным праздником стад марафон Галины Кулаковой, в котором приняли участие 750 спортсменов из 18 регионов России.

«В перспективе мы хотим выводить марафон на международный уровень. Думаю, что в течение трёх лет мы сможем это сделать. Но первый блин не комом точно, потому что число зарегистрировавшихся превзошло наши ожидания. Это должно быть обязательно, чтобы в Удмуртии были «топовые» старты и лыжные, и биатлонные. Тут огромные запросы людей на занятия лыжным спортом», - сказал Бречалов в приветственном слове.

Также в 2017 году стало известно о том, что в республике проведут всероссийские зимние и летние любительские спортивные игры. Они вошли в календарь событийного туризма, который презентовали в конце ноября.

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К сожалению, рассказать обо всем подробно в одном материале очень сложно. Но, тем не менее, мы помним и будем продолжать писать о победах наших стрелков на соревнованиях всероссийского уровня, о триумфах биатлонистки Ульяны Кайшевой на этапах кубка IBU, о баскетбольных «Родниках», ведущих борьбу за попадание в плей-офф Суперлиги-1, о фигуристке Елизавете Туктамышевой, о нашем гандбольном клубе «Университет», который представляет республику в элитном дивизионе, и о многих других победах в мире спорта.