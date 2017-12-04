Об этом в прямом эфире на «Сусанине» рассказал глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова. Об этом в прямом эфире «Сусанина» рассказал глава республики Александр Бречалов.

«У нас был конкурс на министра спорта Удмуртии, и конкурс у нас выиграла Наталья Гольцова. Многим она известна», - рассказал руководитель региона.

Ранее этот пост занимал Игорь Краснов, который ранее был отправлен в отставку. Некоторое время исполняющим обязанности руководителя ведомства был Павел Вечтомов.