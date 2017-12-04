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      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      09:21, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      3917
      0
      #спорт\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/id76009495
      3917
      0

      Об этом в прямом эфире на «Сусанине» рассказал глава республики Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова. Об этом в прямом эфире «Сусанина» рассказал глава республики Александр Бречалов.

      «У нас был конкурс на министра спорта Удмуртии, и конкурс у нас выиграла Наталья Гольцова. Многим она известна», - рассказал руководитель региона.

      Ранее этот пост занимал Игорь Краснов, который ранее был отправлен в отставку. Некоторое время исполняющим обязанности руководителя ведомства был Павел Вечтомов

      09:21, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      3917
      0
      #спорт\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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