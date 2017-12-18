Глава Удмуртии: мы готовим серьезную перезагрузку команды «Ижсталь»

По словам Александра Бречалова, уже в январе может быть представлен новый план работы.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии рассказал о серьезной перезагрузке хоккейного клуба «Ижсталь». По словам Александра Бречалова, уже в январе может быть представлен новый план работы. Об этом руководитель региона заявил в прямом эфире ИА «Удмуртия».

«Мы сейчас ведем эту работу, мы готовим серьезную перезагрузку команды. Наверное, в январе представим свои планы. Пока не будем торопиться. Точно понимаем, что «Ижсталь» - это ключевой профессиональный спортивный клуб, мы должны чуть по-другому к этом относиться», - рассказал глава Удмуртии.

Он также напомнил, что до всех профессиональных клубов, у которых была задержка по разным причинам с финансами, средства были доведены.

«С каждым клубом в первом полугодии следующего года будет проведена отдельная работа и все планы мы представим», - уточнил Бречалов.

Напомним, ранее из клуба по собственному желанию уволился исполнительный директор Сергей Моисеев.